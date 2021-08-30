Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Загострення на Донбасі: бойовики не припиняють вогонь, поранені двоє військових

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 08:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 29 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Є двоє поранених.

Реклама

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

"Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів. У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Реклама

Крім того, в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", – додають у штабі.

Ситуація сьогодні

Відзначимо, що станом на 7:00 ранку 30 серпня, зафіксовано тільки одне порушення режиму припинення вогню.

"У Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів", – пишуть у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
РОБО-ТОП
Підземний світ технологій.
Він існує! Хочеш побачити?
Спускайся у хайтек-шахту!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
48
31
29
108
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
25
19
20
64
3
flag США СШАUS
15
17
9
41
4
flag ПКР ПКРRPC
15
11
28
54
5
flag Україна УкраїнаUA
11
24
12
47
6
flag Бразилія БразиліяBR
11
5
15
31
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
4
13
8
flag Австралія АвстраліяAU
8
16
13
37
9
flag Італія ІталіяIT
8
10
10
28
10
flag Нідерланди НідерландиNL
8
7
5
20
Всі медалі Паралімпіади
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
749 випадків за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Скільки коштує та як зекономити
Порахувати
Комаровський в темі
Чим малювання корисно для вашої дитини
Запитай у лікаря
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти