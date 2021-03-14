Загострення на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші

На Донбасі з початку поточної доби, 14 березня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Реклама

Як повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, українські військові не постраждали.

Недалеко від населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Поблизу Катеринівки найманці відкривали вогонь по українських позиціях з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомили в ООС, біля населенного пункту Опитне найманці обстріляли позиції українських захисників з підствольного гранатомету.

В тренді Хто вбив семирічну Машу Борисову? У поліції розповіли про підозрюваних

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Раніше ми писали, що на Донбасі від обстрілів українських позицій збройними формуваннями РФ загинув військовослужбовець ЗСУ.

Також нагадаємо, бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама