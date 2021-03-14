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Загострення на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші

14 березня, 08:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Бойових втрат серед українських захисників немає

На Донбасі з початку поточної доби, 14 березня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

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Як повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, українські військові не постраждали.

Недалеко від населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Поблизу Катеринівки найманці відкривали вогонь по українських позиціях з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомили в ООС, біля населенного пункту Опитне найманці обстріляли позиції українських захисників з підствольного гранатомету.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що на Донбасі від обстрілів українських позицій збройними формуваннями РФ загинув військовослужбовець ЗСУ.

Також нагадаємо, бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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