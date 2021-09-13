Загострення на Донбасі: загинув ще один український військовий, троє поранені

Стан здоров'я трьох захисників – задовільний

Постраждалих військових госпіталізували. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 12 вересня, вони 10 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один військовослужбовець загинув, троє поранені.

Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, воїни знаходяться в лікувальних установах. Стан їх здоров'я – задовільний.

Де йшли бої

Обстріли відбувалися поблизу Нью-Йорка: противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Невельського збройні формування РФ вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Верхньоторецьке ворог двічі здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Поблизу населених пунктів Катеринівка, Зайцеве і Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Станом на 7:00 ранку 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

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Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.