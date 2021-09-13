Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Загострення на Донбасі: загинув ще один український військовий, троє поранені

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
13 вересня, 08:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стан здоров'я трьох захисників – задовільний
Постраждалих військових госпіталізували. Фото: facebook.com93OMBr
Постраждалих військових госпіталізували. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 12 вересня, вони 10 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один військовослужбовець загинув, троє поранені.

Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, воїни знаходяться в лікувальних установах. Стан їх здоров'я – задовільний.

Де йшли бої

  • Обстріли відбувалися поблизу Нью-Йорка: противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Невельського збройні формування РФ вели вогонь зі стрілецької зброї.
  • Біля населеного пункту Верхньоторецьке ворог двічі здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
  • Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
  • Поблизу населених пунктів Катеринівка, Зайцеве і Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Реклама

Станом на 7:00 ранку 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем.

Читайте також:

Реклама

На Донбасі бойовики посилили обстріли, в рядах ЗСУ втрати: двоє загиблих, 10 поранених

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Реклама

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.68

Євро (€)

31.58

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 196 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19
Запитай у лікаря
заводимо будильник:
MET GALA

13 вересня

Чим дивуватиме бал
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
6
4:12
2
Показати бiльше
Неділя, 12 вересня
2:2
Відео Про матч
1:3
Відео Про матч
2:2
Відео Про матч
Понеділок, 13 вересня
19:30
Дивись на:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бен Аффлек та Джей Ло на червоному хіднику у Венеції
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти