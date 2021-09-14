Загострення на Донбасі. Українська сторона передала ОБСЄ ноту протесту

Бойовики продовжують порушувати перемир'я

Бойовики продовжують провокувати ВСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська сторона СЦКК на зустрічі 13 вересня передала ноту протесту СММ ОБСЄ стосовно порушення режиму припинення вогню російськими найманцями. Загострення призвело до поранення 13 і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України в період 11 і 12 вересня.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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У разі подальшого загострення ситуації та недотримання з боку російських найманців режиму припинення вогню військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів.

"УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку РФ. Попри численні звернення, необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що в черговий раз підтвердило підступність ЗФ РФ", – йдеться в повідомленні.

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Про те, що Росія зацікавлена в ескалації конфлікту на Донбасі, говорить "Сьогодні" і глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Росія всіма силами намагається протидіяти врегулюванню конфлікту на Донбасі", – каже нам політконсультант.

За його словами, саме для цього Москва відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на ділянці кордону з окупованими територіями України.