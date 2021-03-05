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Загострення на Донбасі: ЗСУ знову зазнали втрат

5 березня, 14:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На фронті знову загострюється обстановка, ворог не припиняє обстрілювати позиції ЗСУ

На Донбасі тривають обстріли. Сьогодні в результаті атак окупантів був поранений український військовослужбовець.

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Про це повідомляє українська сторона у Тристоронній контактній групі.

Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

"Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнки отримав поранення один військовослужбовець ЗС України. Йому надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно окупаційна адміністрація "ДНР" дозволила своїм бойовикам на передовій стріляти по українських військових, тим самим офіційно вийшовши з перемир'я. На це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ відповідатимуть дзеркально.

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Також ми писали, що на Донбасі бойовики застосовують нову тактику проти ЗСУ. Противник став активно застосовувати спеціальні міни, що самоліквідуються. Бійці розповіли, наскільки небезпечні російські ПОМ-2.

Відео: Сьогодні

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Донбас ТКГ втрати ЗСУ

Джерело: Сьогодні

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