Загострення на Донбасі: ЗСУ знову зазнали втрат

На Донбасі тривають обстріли. Сьогодні в результаті атак окупантів був поранений український військовослужбовець.
Про це повідомляє українська сторона у Тристоронній контактній групі.
Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
"Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнки отримав поранення один військовослужбовець ЗС України. Йому надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно окупаційна адміністрація "ДНР" дозволила своїм бойовикам на передовій стріляти по українських військових, тим самим офіційно вийшовши з перемир'я. На це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ відповідатимуть дзеркально.
Також ми писали, що на Донбасі бойовики застосовують нову тактику проти ЗСУ. Противник став активно застосовувати спеціальні міни, що самоліквідуються. Бійці розповіли, наскільки небезпечні російські ПОМ-2.
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