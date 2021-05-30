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На Донбасі бойовики обстріляли селище з жителями

30 травня, 07:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Противник обстріляв позиції ЗСУ поблизу чотирьох населених пунктів і цивільну інфраструктуру в Шумах

На Донбасі за минулу добу, 29 травня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських воїнів.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Майорського ворог відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Недалеко від Новгородського російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

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У районі Причепилівки бойовики стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

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Крім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури в Шумах з протитанкового ракетного комплексу. Місцеві жителі не постраждали.

Бойових втрат серед наших захисників немає. З початку поточної доби обстрілів не було. Ситуацію у районі ООС контролюють українські військовослужбовці.

Нагадаємо, у Луганській області поліцейські викрили бойовика так званої "ЛНР". Ним виявився 24-річний житель Сєвєродонецька.

Крім того, раніше 16-річна дівчинка втекла з "ДНР". Щоб потрапити в Україну, підліток перейшов мінне поле.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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