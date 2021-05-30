На Донбасі бойовики обстріляли селище з жителями

На Донбасі за минулу добу, 29 травня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських воїнів.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Майорського ворог відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Недалеко від Новгородського російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів.
У районі Причепилівки бойовики стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Крім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури в Шумах з протитанкового ракетного комплексу. Місцеві жителі не постраждали.
Бойових втрат серед наших захисників немає. З початку поточної доби обстрілів не було. Ситуацію у районі ООС контролюють українські військовослужбовці.
Нагадаємо, у Луганській області поліцейські викрили бойовика так званої "ЛНР". Ним виявився 24-річний житель Сєвєродонецька.
Крім того, раніше 16-річна дівчинка втекла з "ДНР". Щоб потрапити в Україну, підліток перейшов мінне поле.
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