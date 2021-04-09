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Бойовики укріплюють позиції і палять по ЗСУ: на Донбасі загинув український боєць

9 квітня, 07:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Незаконні формування обстрілюють інфраструктуру і мінують території

На Донбасі 8 квітня незаконні збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню, у результаті загинув український військовий. Сьогодні, 9 квітня, обстрілів бойовиків поки не зафіксували.

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Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, серед цих обстрілів 11 – по українських захисниках, 2 обстріли інфраструктури, 1 дистанційне мінування і 1 факт укріплення бойових позицій.

Неподалік Пісків і Водяного ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного бойовики використовували великокаліберні кулемети, а біля селища Невельськ – станкові протитанкові гранатомети.

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Також збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське. У результаті загинув український військовий.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

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У районі Водяного противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Крім того, поблизу Широкиного ЗСУ зафіксували інженерні роботи з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування, а в напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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Про всі факти порушень оперативно повідомили СММ ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі ООС і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на Донбасі відвідав передові позиції українських військових, де останнім часом була найнапруженіша обстановка.

Крім того, повідомлялося, що голова МЗС Польщі терміново виїхав до Києва через ситуацію на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас ВСУ бойовики обстріли ООС
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