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Одним абзацом про загострення на Донбасі

7 лютого, 00:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У суботу загинули двоє українських військових

На Донбасі – чергове загострення ситуації. У суботу знову посилилися обстріли з боку російських найманців, внаслідок чого за день було поранено троє українських військових.

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Що відбувалося на Донбасі в суботу, 6 лютого.

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню – стріляли зокрема біля Красногорівки, Пісків, Новозванівки і Південного. Близько 13:00 бойовики обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення у районі Торецького та Сєвєродонецька. Близько 18:00 бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пісків – був поранений один боєць ЗСУ. Крім того, в районі населеного пункту Мар'їнка троє бійців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і двоє з них загинули, третій тяжко поранений.

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Нагадаємо, в головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що командування окупантів стало активніше застосовувати на фронті диверсійні групи і снайперів, а на передові позиції заїхали російські сапери для встановлення мінних полів.

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Донбас бойовики поранені обстріли загострення
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