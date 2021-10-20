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Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 07:21
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних Сил України
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За 19 жовтня російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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Де стріляли?

  • У напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
  • В сторону Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Позиції українських воїнів біля Гранітного і Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.
  • Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • Позиції наших воїнів біля Верхньоторецька потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Станом на 07:00 ранку 20 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

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Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

Українська сторона повідомила, що:

  • надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;
  • це відбулося в межах робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації

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Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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