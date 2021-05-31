Окупанти обклали мінами Майорське: в ООС показали небезпечні знахідки (фото)

Противник закинув заборонені міни на підконтрольну Україні територію за допомогою гранатомета

/ Фото: Сьогодні

Бойовики на Донбасі знову застосували російські міни ПОМ-2, розкидавши їх в околицях населеного пункту Майорське, чим в черговий раз порушили Мінські домовленості.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Військові зазначають, що російські найманці вчора ввечері здійснили дистанційне мінування околиць Майорського з боку окупованої Горлівки. Про цей факт було повідомлено ОБСЄ.

"Мінування незаконними збройними формуваннями було проведено за допомогою РПГ з використанням мін ПОМ-2, що заборонені Женевською конвенцією. Зазначені дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать Мінським домовленостям щодо всеосяжного перемир’я", – заявили в ООС.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше бойовики навіть з дрона скидали міни ПОМ-2 на позиції української армії. Бойовики не тільки закидають міни на нашу територію, а й пишуть на них послання українською мовою.

Відео: Сьогодні

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