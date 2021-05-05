Бойовики зруйнували лікарню з пацієнтами в Красногорівці. Фото після обстрілів

Увечері 4 травня бойовики обстріляли центральну районну лікарню у Красногорівці Донецької області. У медустанові на той момент перебували 45 пацієнтів з коронавірусом і пневмонією.
Про це повідомляє Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.
Внаслідок обстрілу розбилися вікна в будівлі першого корпусу лікарні.
Крім того, після атаки окупантів у цьому корпусі зникло світло. На щастя, постраждалих немає.
У 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зазначили, що пошкодження отримав також автомобіль швидкої допомоги. На фото видно, що в авто розбите лобове скло.
Правоохоронці вже встановлюють обставини події. Вони почали розслідування.
Тим часом Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація намагається якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, раніше в Донецькій області чоловік підірвався на кладовищі.
Також ми писали, що за минулу добу, 4 травня, бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ.