Бойовики зруйнували лікарню з пацієнтами в Красногорівці. Фото після обстрілів

Через обстріли окупантів в лікарні вибиті вікна і звалилося дерево перед будівлею, також бойовики розбили авто швидкої

Увечері 4 травня бойовики обстріляли центральну районну лікарню у Красногорівці Донецької області. У медустанові на той момент перебували 45 пацієнтів з коронавірусом і пневмонією.

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Про це повідомляє Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

Внаслідок обстрілу розбилися вікна в будівлі першого корпусу лікарні.

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Крім того, після атаки окупантів у цьому корпусі зникло світло. На щастя, постраждалих немає.

У 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зазначили, що пошкодження отримав також автомобіль швидкої допомоги. На фото видно, що в авто розбите лобове скло.

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Правоохоронці вже встановлюють обставини події. Вони почали розслідування.

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Тим часом Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація намагається якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області чоловік підірвався на кладовищі.

Також ми писали, що за минулу добу, 4 травня, бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ.