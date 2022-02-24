Окупанти обстріляли лікарню в Вугледарі – є загиблі та поранені

Внаслідок влучення снаряда в лікарню міста Вугледар Донецької області загинули 4 особи, є поранені.
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"Російські окупаційні війська вбили 4 і поранили 10 цивільних – снаряди окупантів влучили у місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків. Обстріл стався близько 11-ї години. Стан поранених різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.
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Важкі бої на Луганщині
Як повідомив раніше штаб ООС:
- Бої тривають за Щастя та Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися у нашу лінію оборони. У полон потрапили російські окупанти.
- Російські танки, БМП та піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам. По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв вже знищено два російські танки та БТР.