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Окупанти завісили Луганськ білбордами з фото Протасевича і підписом "вбивця"

4 червня, 17:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Пропагандисти ніяк не вгамуються – в ОРДЛО з'явилися обвинувальні білборди з фотографією журналіста Романа Протасевича, затриманого в Мінську

У тимчасово окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який напередодні дав інтерв'ю білоруському пропагандисту.

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Зображення журналіста з написом "вбивця" розвісили відразу на декількох вулицях міста.

"В Луганську повісили білборди Протасевича. Цивільного журналіста, який працював на Донбасі, вважають вбивцею. Пропагандистська машина перемелює людину", – написав військовий кореспондент "Сьогодні" на своїй сторінці в Facebook.

Білборди висять в центрі окупованого Луганська. Фото: ЗМІ окупантів

Білборди висять в центрі окупованого Луганська. Фото: ЗМІ окупантів

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Раніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

Крім того, дивіться відео допиту Протасевича.

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Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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