Окупанти завтра відкриють КПП "Оленівка" на Донбасі: правила перетину

Перетнути лінію зіткнення можна буде з 9:00 до 16:30 за місцевим часом (8:00 – 15:30 за Києвом)

КПП "Оленівка" працюватиме завтра / Фото: Колаж: Сьогодні

Пункт пропуску "Оленівка" під Донецьком завтра, 20 грудня, працюватиме на в'їзд та виїзд.

Про це пише "Східний варіант".

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Що потрібно для виїзду та в'їзду

Для виїзду із підконтрольних "ДНР" районів потрібно мати реєстрацію на контрольованій українською владою території.

Для в'їзду необхідно наперед отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР".

При в'їзді до ОРДО на КПП "Оленівка" необхідно пройти безкоштовне обстеження (експрес-тест на COVID-19).

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У разі відмови від проходження обстеження експрес-тестом потрібно заповнювати бланк-згоду на направлення до стаціонарного відділення закладу охорони здоров'я щодо обстеження.

При позитивному результаті тесту людину направлять до лікарняного стаціонару.

Люди, які прямують на підконтрольну Україні територію, повинні мати мобільний додаток "Вдома". Як і раніше, самоізоляція припиняється через 14 днів при відсутності симптомів, а також після отримання негативного ПЛР-тесту.

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Але тепер самоізоляцію можна припинити після отримання негативного експрес тесту на антиген, який можна провести після перетину КПП.

Кому можна не проходити самоізоляцію

Насамперед, це люди, які мають сертифікат про вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

При цьому українські прикордонники не братимуть до уваги вакцинацію препаратом "Спутник V", тому що цю вакцину не було включено до переліку ВООЗ.

КПП "Оленівка"

Контрольно-пропускний пункт "Оленівка" працює по понеділках та п'ятницях. Наразі це єдиний сполучний шлях між ДНР та підконтрольною Україні територією.

Роботу інших КПП на лінії розмежування було припинено через загрозу поширення коронавірусу.

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