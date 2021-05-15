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Бойовики вдарили з артилерії по ЗСУ: де йшли бої

15 травня, 07:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник зовсім знахабнів і навідріз відмовляється дотримуватися домовленостей про припинення вогню

REUTERS/Alexander Ermochenko

REUTERS/Alexander Ermochenko

На Донбасі не вщухають обстріли. За минулу добу бойовики 11 разів атакували позиції українських військових, але обійшлося без втрат в українській армії.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог використовував артилерійські установки 120-го калібру.

В районі Мар'їнки – стріляли з протитанкових гармат.

Неподалік населених пунктів Водяне і Новгородське противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

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Біля селища Широкине – з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Світлодарська – з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

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В районі Катеринівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Новотошківського - з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік селища Старогнатівка – зі стрілецької зброї.

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"Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", – заявили в ООС.

З початку поточної доби противник стріляв в районі Гладосового і Мар'їнки зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями снайпер бойовиків вбив українського військового, коли він ніс службу на бойовому посту. Ми публікували його фото і дізналися ім'я загиблого.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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