Бойовики вдарили з артилерії по ЗСУ: де йшли бої

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На Донбасі не вщухають обстріли. За минулу добу бойовики 11 разів атакували позиції українських військових, але обійшлося без втрат в українській армії.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Поблизу населеного пункту Гнутове ворог використовував артилерійські установки 120-го калібру.
В районі Мар'їнки – стріляли з протитанкових гармат.
Неподалік населених пунктів Водяне і Новгородське противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля селища Широкине – з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Світлодарська – з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.
В районі Катеринівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Новотошківського - з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік селища Старогнатівка – зі стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", – заявили в ООС.
З початку поточної доби противник стріляв в районі Гладосового і Мар'їнки зі станкових протитанкових гранатометів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями снайпер бойовиків вбив українського військового, коли він ніс службу на бойовому посту. Ми публікували його фото і дізналися ім'я загиблого.
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