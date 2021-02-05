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Орудують російські снайпера і диверсанти: тривожні дані розвідки з передової

5 лютого, 15:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник не тільки обстрілює позиції ЗСУ, а й намагається приховати свої атаки від камер спостереження

Командування окупантів стало активніше застосовувати на фронті диверсійні групи і снайперів, а на передові позиції заїхали російські сапери для встановлення мінних полів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російське командування активізувало залучення диверсантів і снайперських пар для дій в районах передових позицій з'єднань і частин "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК".

Російські диверсанти знищують камери відеоспостереження з метою приховування своїх дій в "сірій зоні". Таким чином ворог намагається уникнути відповідальності за порушення Мінських домовленостей щодо припинення вогню, нанесення втрат української армії.

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Крім того, на окремих напрямках помітили прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних і сигнальних полів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ЗСУ на Донбасі застосували унікальну систему, яка може помітити пересування бойовиків. Зараз на передовій встановили тридцять спеціальних камер.

Відео: Сьогодні
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Донбас розвідка бойовики диверсанти снайпера

Джерело: Сьогодні

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