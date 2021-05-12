Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину

12 травня, 18:44

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка попросила інших дітей на вулиці доглянути кілька хвилин за її дочкою, але пішла і так і не повернулася

/ Фото: Нацполиция

У Маріуполі мати залишила свою маленьку дочку на дитячому майданчику і попросила незнайомих підлітків доглянути за нею. Однак за дитиною так і не повернулася, діти звернулися до правоохоронців.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

12-річна дівчинка розповіла, що мати дитини була п'яною. Жінка обіцяла, нібито відійде на кілька хвилин і відразу повернеться, але минуло більше двох годин.

Правоохоронці відвезли дитину в лікарню і почали шукати горе-матір. Через деякий час жінка самостійно прийшла до копів і попросила знайти її дочку.

В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці

На порушницю склали адмінпротокол. Тепер соцслужба у справах дітей буде вирішувати долю дитини, адже мати вже не вперше "забуває" про свої обов'язки.

Реклама

Нагадаємо, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці. Мати їх покинула.

Крім того, у Черкасах поліцейські знайшли трирічного хлопчика, який жив у непотребі, поки батьки розпивали алкоголь.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ями зіпсували свято. Окупанти в Луганську провели військовий парад на убитих дорогах (фото)
Ями зіпсували свято. Окупанти в Луганську провели військовий парад на убитих дорогах (фото)Донбас
Притула показав знищення на Донбасі бойовика з
Притула показав знищення на Донбасі бойовика з "голою ср*кою" (відео)Донбас
Почала пляжний сезон: у Слов'янську жінка голяка гуляла вулицею (відео)
Почала пляжний сезон: у Слов'янську жінка голяка гуляла вулицею (відео)Донбас
Сталін, російські прапори і
Сталін, російські прапори і "путлєр'югенд": як в окупованих Криму і Донецьку відзначають 8 травня (фото)Україна
На кордоні з Росією виявили сумки з парашутами (фото)
На кордоні з Росією виявили сумки з парашутами (фото)Донбас
На Великдень окупанти атакували ЗСУ
На Великдень окупанти атакували ЗСУДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти