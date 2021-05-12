Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину

/ Фото: Нацполиция
У Маріуполі мати залишила свою маленьку дочку на дитячому майданчику і попросила незнайомих підлітків доглянути за нею. Однак за дитиною так і не повернулася, діти звернулися до правоохоронців.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
12-річна дівчинка розповіла, що мати дитини була п'яною. Жінка обіцяла, нібито відійде на кілька хвилин і відразу повернеться, але минуло більше двох годин.
Правоохоронці відвезли дитину в лікарню і почали шукати горе-матір. Через деякий час жінка самостійно прийшла до копів і попросила знайти її дочку.
На порушницю склали адмінпротокол. Тепер соцслужба у справах дітей буде вирішувати долю дитини, адже мати вже не вперше "забуває" про свої обов'язки.
Нагадаємо, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці. Мати їх покинула.
Крім того, у Черкасах поліцейські знайшли трирічного хлопчика, який жив у непотребі, поки батьки розпивали алкоголь.