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Від бліндажа одні тріски летіли: ЗСУ жорстко покарали бойовиків (відео)

7 квітня, 16:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські розвідники з 54-ї бригади так відповіли ворогові на обстріли, що бойовики надовго це запам'ятають

Українські військові знову показали відео, як зрівняли з землею чергову позицію бойовиків у відповідь на обстріли із забороненого озброєння. Постаралися бійці 54-ї бригади ЗСУ.

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Розвідувальна група К-2 написала у Facebook, що були знищені спостережний пункт і бліндаж окупантів на одній з ділянок фронту на Донецькому напрямку.

Бійці відзначають, що це сталося ще до перемир'я (воно почалося з 27 липня 2020 року), але відео публікують уперше.

"Найманці кожен день і ввечері, і вночі вели обстріл наших позицій з різного озброєння. Тому розвідники провели комплекс розвідки різними способами, і в один з днів, коли сепаратисти і їхні куратори з Росії почали черговий обстріл наших позицій, завдали вогневого удару із незаборонених видів озброєння", – розповіли військові.

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Бійці повністю знищили бліндаж, спостережний пункт і кілька бойовиків.

Відео: facebook.com/K2.54OMBr
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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики понесли великі втрати за березень, причому більшість із них – небойові.

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Донбас ВСУ бойовики позиція втрати бойовиків К-2 бліндаж

Джерело: Сьогодні

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