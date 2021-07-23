Відпочинок, що лікує травми війни. На Донбасі розпочалося "Мирне літо" від Фонду Ріната Ахметова

У Святогірську зібралися сотні дітей, які проживають по обидва боки лінії розмежування

"Мирне літо" у Святогірську / колаж "Сьогодні"

Фонд Ріната Ахметова щороку влаштовує благодійний оздоровчий відпочинок для дітей Донбасу – переселенців, тих хто мешкає у сірих та прифронтових зонах. У курортному містечку Святогірськ (Донецька область) стартував вже сьомий сезон унікального проєкту "Мирне літо" – цього року нарешті знову після карантину у режимі офлайн.

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У курортній перлині Донбасу зібралася зміна із сотні дітей. Тут разом відпочивають діти, які проживають по обидва боки лінії розмежування – із Донецька, Горлівки, Маріуполя, Мар'їнки, Костянтинівки, Щастя, Запоріжжя та ще десятків населених пунктів. Це відпочинок, що лікує "травму війни", вчить нового та об’єднує.

Історія Марини та Єви

Двох сестричок Марину та Єву до табору супроводила бабуся, адже мамі, яка виховує дівчат самотужки, доводитися важко працювати. У перші дні збройного конфлікту будинок сім'ї зі Слов'янська зруйнував снаряд.

"Я пам'ятаю, коли ми переїжджали, можна так сказати, що ми переїжджали майже кожен день – в хостел, в інші міста", – розповідає Марина Кравцова.

Життя на валізах – виявилося затяжким, тож вони повернулися та відновлють житло і сили.

Старша Єва, їй 13 років, наразі навіть знімає про це маленький фільм.

"Вони тільки зараз, як повернулися у Слов'янськ, знайшли друзів. Розумієте? Це для них здобуття дому. І коли Єва знімала своє відео, вона просила: "Будь ласка, дайте нам мир!". Ми нікуди не хочемо переїжджати", – ділиться Людмила Савченко, бабуся Єви та Марини.

"Мирне літо" від Фонду Ріната Ахметова

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З дітьми, які пережили збройний конфлікт, психологи працюють від 2015 року. Саме тоді Фонд Ріната Ахметова запустив оздоровчий проєкт для дітей Донбасу "Мирне літо". Єві арттерапія допомогла минулого разу. Вона подолала "травму війни".

"Дійсно, робота психологів мені дуже допомогла, і душевно дуже", – каже Єва Кравцова.

Секції, гуртки, концерти. Щільна програма розваг на два тижні. Тут завжди навчать нового.

"Родзинкою проєкту "Рінат Ахметов- дітям. Мирне літо" цього року стане активність "Кіно-кемп". Хлопці та дівчата познайомляться із такими професіями, як оператор, режисер, продюсер, відеоблогер, ведучий", – розповідає Оксана Іщук менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова.

Сашко з Сєвєродонецька у таборі тільки перший день, а вже готує заявку на відпочинок у майбутньому!

"Мені настільки сподобалося, що я, якби міг, то ще раз приїхав!" – каже хлопець.

Щасливі не тільки діти, а й їхні батьки.

"Я знаю, що Рінат Ахметов допомагає таким знедоленим дітям, хворим дітям, я знаю, надає і допомогу людям похилого віку. А я вдячна за дитячий відпочинок. Дуже вдячна!" – каже бабуся Єви та Марини.

У проєкті від моменту старту узяли участь вже понад 4,5 тисячі дітей.

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Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусу, саме це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією