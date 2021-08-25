Стріляють з гранатометів. Бойовики знову відкрили вогонь на Донбасі

Незаконні збройні формування продовжують обстріли українських військових. Зараз бійці ЗСУ контролюють ситуацію

На Донбасі тривають обстріли. Колаж: "Сьогодні"

На Донбасі 25 серпня, бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Також на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату

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Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Бойовики стріляли поблизу Новолуганське з ручних протитанкових гранатометів, а на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

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Конфлікт на сході Українипочався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. В результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.

Також Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.

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