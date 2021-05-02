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Паспортизація жителів ОРДЛО. Окупанти активно видають українцям російські паспорти

2 травня, 13:56

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії

У Росії заявили, що за останні два роки більше півмільйона жителів окупованих Донецької і Луганської областей отримали російське громадянство.

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Про це повідомили в прес-центрі МВС РФ.

Що кажуть в Росії?

"З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 года ... громадянство РФ отримали більш 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", сказали ТАСС в прес-центрі.

Крім того в російському відомстві повідомили, що відмовили в отриманні громадянства майже 2 тисячам жителів ОРДЛО. Причинами стали: обмеження на в'їзд в Росію, незнята або непогашена судимість. Примітно, що чверті здобувачів відмовили через те, що вони виступали за "насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці".

Але, Росія і далі продовжує видавати паспорти жителям ОРДЛО – цифри зростають.

Як реагує на паспортизацію українська влада?

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За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, паспорта РФ отримали понад 400 тисяч осіб на Донбасі.

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"Статистика постійно змінюється, вони заявляють одне, ми перевіряємо – інше. Але мінімум 400 тисяч є, це правда", – сказав він.

А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова називає ще більші цифри. За її словами, вже близько 500 тисяч осіб на окупованих територіях отримали російські паспорти. Їх до цього закликає окупаційна влада.

"Акти громадянського стану, оформленні українською мовою, будуть діяти тільки до 2023 року. І ось людина не може отримати українську пенсію, а їй кажуть: ти можеш отримувати пенсію у нас, але ти повинен оформити російський паспорт", – сказала вона.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Росією Криму т.зв.. "правоохоронці" організували злочинну групу, яка оформляла на території півострова громадян іноземних держав.

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