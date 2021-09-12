На Донбасі бойовики відкрили вогонь з гранатометів. Загинув наш солдат

Протягом доби, 12 вересня, російські найманці на Донбасі три рази порушили умови режиму припинення вогню, відкриваючи по позиціях української армії вогонь з гранатометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів.
Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил .
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Недільні цілі бойовиків
- Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
- В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.
- В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
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У всіх випадках порушення бойовиками перемир'я українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь.
Втрати
В результаті ворожого обстрілу 12 вересня один військовослужбовець ЗСУ отримав смертельні поранення.
Днем раніше, 11 вересня, ворог зробив 10 обстрілів, в результаті яких один наш боєць загинув, вісім військових отримали поранення і ще двоє – бойові травми.
9 вересня бойовики 12 раз порушували домовленості Тристоронньої контактної групи, були поранені двоє українських військових.