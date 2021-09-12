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На Донбасі бойовики відкрили вогонь з гранатометів. Загинув наш солдат

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 вересня, 18:40
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12 вересня в перебігу дня бойовики три рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників
Щодня на Донбасі фіксують "прильоти" з боку ОРДЛО / Колаж "Сегодня"
Щодня на Донбасі фіксують "прильоти" з боку ОРДЛО / Колаж "Сегодня"

Протягом доби, 12 вересня, російські найманці на Донбасі три рази порушили умови режиму припинення вогню, відкриваючи по позиціях української армії вогонь з гранатометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил .

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  • Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
  • В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.
  • В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

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У всіх випадках порушення бойовиками перемир'я українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь.

Втрати

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В результаті ворожого обстрілу 12 вересня один військовослужбовець ЗСУ отримав смертельні поранення.

Днем раніше, 11 вересня, ворог зробив 10 обстрілів, в результаті яких один наш боєць загинув, вісім військових отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

9 вересня бойовики 12 раз порушували домовленості Тристоронньої контактної групи, були поранені двоє українських військових.

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