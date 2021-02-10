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"Перемир'я вже просто немає": Кравчук різко висловився про дії Росії на Донбасі

10 лютого, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава ТКГ заявив, що росіяни діють зухвало і відкрито

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Росія на Донбасі поводиться все більш зухвало і вже практично діє відкрито. За його словами, неможливо вдавати, що перемир'я працює.

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Про це він заявив у коментарі виданню "Гордон".

"Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів", – заявив голова ТКГ.

Він додав, що Україна повинна бути готова до будь-яких непередбачуваних дій з боку агресора.

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"В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли її можуть задіяти, але маємо бути до всього готовими і ставитися уважно до всього, що відбувається. Передусім думати про Україну", – підкреслив Кравчук.

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Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально – на кожен постріл відповідати пострілом.

Ми також повідомляли, що в останні дні ситуація на передовій на Донбасі все більше загострюється – бойовики стріляють по українських позиціях з забороненого озброєння, активно працюють снайпери окупантів.

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Росія Донбас перемир'я леонід кравчук ОРДЛО
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