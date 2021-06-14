Пінцетом в шию. У Маріуполі на ринку вбили чоловіка

За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці – правоохоронці відкрили кримінальне провадження – що відомо

У Маріуполі на Центральному ринку під час сварки між відвідувачами 53-річний чоловік вдарив свого 36-річного опонента пінцетом в шию. Від отриманої травми потерпілий помер на місці, а зловмисник втік.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, завдяки свідченням очевидців правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного протягом двох годин. За місцем його проживання також було виявлено знаряддя злочину.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Фото: ГУНП

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Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею "умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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