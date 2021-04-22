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Планувалися диверсії: СБУ на Донбасі викрила 10 бойовиків

22 квітня, 13:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У одного з учасників бандформувань знайшли вибухонебезпечний схрон – бойовик замишляв підриви на Донбасі

Після вчорашнього затримання тітушек під Харковом сьогодні СБУ провело контрдиверсійні рейди на Донбасі – викрито 10 бойовиків, організаторів псевдореферендума 2014 року і вилучено протитанкові міни.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, у Волноваському районі Донецької області правоохоронці встановили місця проживання 10 бойовиків т.зв. "ДНР". Зараз силовики перевіряють їх на причетність до бойових дій проти ЗСУ.

Крім того, у квартирі одного з них виявлено схованку з боєприпасами: чотири протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. В СБУ кажуть, що він планував використовувати вибухівку для здійснення диверсій на території Донбасу.

Також викрито двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року в Донецькій області.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі засікли скупчення "Градів" і танків бойовиків. Варто відзначити, що військову техніку окупанти розміщують і поблизу житлових будинків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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СБУ Донбас бойовики

Джерело: Сьогодні

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