Планувалися диверсії: СБУ на Донбасі викрила 10 бойовиків

Після вчорашнього затримання тітушек під Харковом сьогодні СБУ провело контрдиверсійні рейди на Донбасі – викрито 10 бойовиків, організаторів псевдореферендума 2014 року і вилучено протитанкові міни.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, у Волноваському районі Донецької області правоохоронці встановили місця проживання 10 бойовиків т.зв. "ДНР". Зараз силовики перевіряють їх на причетність до бойових дій проти ЗСУ.
Крім того, у квартирі одного з них виявлено схованку з боєприпасами: чотири протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. В СБУ кажуть, що він планував використовувати вибухівку для здійснення диверсій на території Донбасу.
Також викрито двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року в Донецькій області.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі засікли скупчення "Градів" і танків бойовиків. Варто відзначити, що військову техніку окупанти розміщують і поблизу житлових будинків.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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