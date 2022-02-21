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Підриви, фейкові відео та звинувачення ЗСУ: ми зібрали всі провокації РФ за останні дні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 11:20
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Провокації на тимчасово окупованих територіях можуть стати приводом для вторгнення в Україну
Російські пропагандисти розповсюджують фейкову інформацію
Російські пропагандисти розповсюджують фейкову інформацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські найманці попадаються на брехні про Україну та наших захисників. Окупанти продовжують розповсюджувати фейки в Мережі, проте їм швидко знаходять спростування.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі фейки Росії перед початком загострення на Донбасі та після.

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"Заміноване" авто

Бойовики так званої ЛНР заявили, що нібито українські диверсанти залишили понад 200 кг тротилу на маршруті евакуації місцевих жителів до РФ. Проте їхній фейк швидко розкрили в Мережі. Зокрема, брехню помітив Telegram-канал Ateo.

Бойовики показали відео, де на автомобільній трасі Луганськ – Ізварине сапери нібито знешкодили машину, де було 200 кілограмів тротилу.

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Скріншот із відео, опублікованого бойовиками

Проте автори фейку прорахувалися: метадані відеоролика свідчать, що його було створено 12 червня 2019 року, тобто ще 2,5 роки тому.

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Дані про це відео

Група "Українських диверсантів"

Бойовики зняли, що вони нібито знешкодили "групу українських диверсантів". Проте незабаром опублікували фото з таким же будинком на фоні. Про це пише Stopfake.

На першому відео окупанти розповідали, як "зловили та знешкодили" українську ДРГ, яка нібито планувала вчинити вибухи на об'єктах інфраструктури.

Фото: Stopfake

Паралельно в Telegram-каналах так званої "ДНР" з'явилися відео з пошкодженими будинками донеччан нібито внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. Як виявилося, на обох відео був один і той самий будинок.

Фото: Stopfake

Якщо порівняти два записи, можна побачити такі подібності:

  • фасад будинків ідентичний (на обох відео бачимо на будинку супутникову тарілку);
  • газова труба;
  • на обох відео є зелена залізна огорожа, далі стоять залізні фігурні ворота та паркан "під камінь".

Фото: Stopfake

Крім того, із запису Telegram-каналу WarGonzo видно, як бойовики стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.

Фото: Stopfake

При цьому на записі спецоперації чітко видно і чутно, як віддається наказ на постріл з РПГ по будівлі.

Фото: Stopfake

Звинувачення ЗСУ в обстрілі на Донбасі

Російські окупанти знову поширили інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють військові ЗСУ. Проте насправді це черговий фейк. Зокрема, бойовики написали, що українські військові нібито з півночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію ДНР, у тому числі й околиці Донецька.

Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, і не планують наступальних операцій або обстрілів мирних жителів.

Обстріл шкіл на Донбасі

"Мер" Донецька Олексій Кулемзін опублікував фото шкіл міста пошкоджених, як він стверджує, внаслідок обстрілу ЗСУ.

За його словами, серйозно постраждали будівлі школи №105 у Петрівському районі та школи №56 у Київському районі.

На знімках, які опублікував Кулемзін, видно розбиті вікна, пошкоджені стіни та стелі кабінетів та коридорів.

"Не завжди є можливість коментувати кожен фейк, авторами якого є окупанти", – коротко відповіли нам у пресслужбі ООС.

У свою чергу місцеві жителі нам повідомили, що хоч фото і опублікував "мер" Донецька, але велика ймовірність, що школи постраждали від снаряду бойовиків.

"Таке ж неодноразово вже відбувалося. Школи знаходяться фактично на полі бою" ,- розповіли сайту "Сьогодні" донеччани.

Відео про "евакуацію" ще до загострення

Відеозвернення ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника щодо екстреної евакуації населення, оприлюднені у п'ятницю, 18 лютого, були записані 16 лютого ще до загострення. Активіст Сергій Стерненко розповів про брехню ватажка "ДНР" щодо евакуації у своєму Telegram.

Попереднє відео з ватажком окупованої Луганщини Леонідом Пасічником, за словами активіста, розміщувалося у папці під назвою "Кидок мангуста".

"В свого часу США проводили операцію зі схожою назвою "Мангуст". Метою було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро", – зауважує Стерненко.

Втім, це нагадує інформацію, яку раніше озвучувала розвідка США. Йдеться про російську провокацію з кінцевою метою поставити в Україні окупаційний маріонетковий уряд.

Вибух авто у Донецьку

Увечері 18 лютого у центрі Донецька прогримів потужний вибух. У Мережі писали, що це сталося за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР".

Незабаром стало відомо, що підірваний у донецької адміністрації автомобіль – УАЗік захисного забарвлення. На авто з такими номерами зазвичай пересувався начальник "народної міліції" так званої ДНР, генерал-майор Денис Синенков.

Номери на автомобілі, який вибухнув у тимчасово окупованому Донецьку, раніше стояли на більш сучасній машині. Ймовірно, бойовики не хотіли псувати справжнє авто так званої "народної міліції ДНР" Дениса Синенкова заради чергової провокації. Про це написала колишня радник Міністра оборони України Тетяна Попова у Facebook.

Попова уточнила, що автомобільні номери ДК0101 на старому УАЗі раніше стояли на його новішій версії – УАЗ "Патріот".

"Мабуть, шкода стало, вирішили принести в жертву що простіше", – написала вона.

УАЗ "Патріот". Фото Тетяни Попової

Провокація з обстрілами по своїм позиціям

Російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь за власними позиціями у районі населеного пункту Пікузи. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

19 лютого близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне з напряму населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим було зафіксовано розриви у районі населеного пункту Пікузи.

Як зазначили у угрупованні "Схід", це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя та здоров'я мирних жителів. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим свої підступні дії", – додали військові.

Вогонь по Луганську

Бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці скоїли близько 21:00 20 лютого з метою звинувачення українських військових.

Агресор відкрив вогонь із важкого озброєння з району населеного пункту Лобачево у напрямку Луганська.

За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, бойовики самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів. Очевидно, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.

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