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Підпалив сусідок. У Донецькій області п'яний чоловік облив пальним двох жінок

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 жовтня, 10:09
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Між 60-річним чоловіком та 44-річною жінкою під час застілля виник словесний конфлікт
У Донецькій області пенсіонер облив бензином двох сусідок
У Донецькій області пенсіонер облив бензином двох сусідок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області затримали чоловіка, який облив пальним і підпалив двох жінок.

Про це пише прес-служба поліції.

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Деталі інциденту

Через кілька годин після сварки нетверезий сусід прийшов до будинку потерпілої і облив її та її 61-річну родичку кількома літрами палива, кинув сірник і пішов.

Жінки самостійно загасили пожежу і викликали на допомогу медиків.

Стан потерпілих

Постраждалі отримали опіки різного ступеня, 44-річна жінка була госпіталізована.

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Затримання винуватця

Поліція всю ніч розшукувала підозрюваного. Утікача було знайдено в сусідньому селищі, де він переховувався в одному з будинків.

Фігуранту оголошено підозру у замаху на умисне вбивство двох людей. Санкція відповідної статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Розслідування триває.

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