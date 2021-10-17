Підпалив сусідок. У Донецькій області п'яний чоловік облив пальним двох жінок

У Донецькій області затримали чоловіка, який облив пальним і підпалив двох жінок.
Про це пише прес-служба поліції.
Деталі інциденту
Через кілька годин після сварки нетверезий сусід прийшов до будинку потерпілої і облив її та її 61-річну родичку кількома літрами палива, кинув сірник і пішов.
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Жінки самостійно загасили пожежу і викликали на допомогу медиків.
Стан потерпілих
Постраждалі отримали опіки різного ступеня, 44-річна жінка була госпіталізована.
Затримання винуватця
Поліція всю ніч розшукувала підозрюваного. Утікача було знайдено в сусідньому селищі, де він переховувався в одному з будинків.
Фігуранту оголошено підозру у замаху на умисне вбивство двох людей. Санкція відповідної статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
Розслідування триває.
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