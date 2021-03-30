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Загиблих під Шумами могло бути більше: лікарка винесла пораненого з-під куль (фото)

30 березня, 23:18

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Молодого реаніматолога Світлану представили до ордена Богдана Хмельницького

Під час обстрілу українських позицій під Шумами 26 березня, коли загинули четверо бійців, молода лікар-реаніматолог Світлана врятувала пораненого, винісши його з поля бою під прицільним кулеметним вогнем.

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Про це повідомив у Facebook військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами журналіста, якби не дівчина-медик, загиблих під Шумами могло б бути більше.

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"Вона пішла під обстріл, попри те, що бойовики відмовлялись припинити вогонь. Так. Саме так, як показуть в епічних фільмах. Тільки, на відміну від кіно, кров і кулі були справжні. Як і врятоване життя хлопця", – написав Цаплієнко.

За його інформацією, керівництво бригади представило Світлану до нагородження орденом Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, 26 березня окупанти під Шумами влаштували чергове загострення з важкими втратами для української армії, в результаті чого четверо військових загинули і двоє були поранені.

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