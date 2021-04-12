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Викрав та катував волонтера. Під Донецьком судитимуть нацгвардійця

12 квітня, 18:56

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За даними слідства він три місяці знущався над ним, утримував у холодному та сирому приміщенні, бив та змушував зізнатись у злочині

У Донецькій області судитимуть колишнього командира одного з відділень батальйону спеціального призначення Нацгвардії. Його звинувачують у катуванні та викраденні волонтера.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Встановлено, що 28-річний військовослужбовець восени 2014 року, на виконання незаконного наказу, за попередньою змовою у групі з шістьох товаришів по службі, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрав громадянина у селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині. На той час цей чоловік у якості волонтера допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини", – йдеться у повідомленні.

За данимим слідства, чоловіка зв'язали клейкою стрічкою та перевезли у Дніпропетровську область і протягом місяця утримували у холодному та вологому приміщенні туалетної кімнати. Потім його перевезли до залишеного мисливського будинку, де продовжували незаконно утримувати ще 2 місяці, до середини грудня 2014 року.

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"За даними слідства, чоловіка катували, били, погрожували та залякували розправою над ним, його рідними та знайомими. Таким чином його примушували зізнатись у начебто причетності до витоку у мережу Інтернет персональних даних військовослужбовців батальйону Нацгвардії", – підкреслили в ДБР.

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7 квітня 2021 року правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру відділення батальйону спецпризначення Нацгвардії. Його звинувачують у викраденні людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, здійснюване протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України); катуванні з метою примусу вчинити дії, покарання, залякування, вчиненні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 ККУ).

8 квітня обвинувачення скерували до Великоновосілківського районного суду Донецької області.

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Раніше ми повідомляли, що заарештований в окупованому Криму журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко заявив про застосування до нього тортур з боку співробітників ФСБ.

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