На Донбасі буде Нью-Йорк: комітет Ради підтримав ідею

В Україні може з'явитися свій власний Нью-Йорк – Верховна Рада розгляне питання про перейменування селища міського типу Новгородське на Донбасі.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат ("Слуга народу") Олександр Качура.
За його словами, 3 лютого комітет державної влади та місцевого самоврядування підтримав пропозицію Донецької військово-цивільної адміністрації перейменувати смт Новгородське Бахмутського району Донецької області.
Результати голосування Качура не уточнює, проте, за його словами, сам він не голосував за це рішення.
"У зверненні написано, що це історична назва населеного пункту, яка використовувалася до 1951 року. Дуже чекаю на голосування в Раді", – додав нардеп.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, підконтрольні Росії бойовики "перейменували" Донецьк на Сталіно. Ця "назва" тепер використовуватиметься на свята – 9 травня (День Перемоги), 8 вересня (День звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників), а також 22 червня (День пам'яті і скорботи).
Ми також писали, що окупанти дали другу "назву" й Луганську, вирішивши, що тепер він називатиметься Ворошиловград.
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