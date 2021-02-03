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На Донбасі буде Нью-Йорк: комітет Ради підтримав ідею

3 лютого, 20:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Селищу Новгородське в Бахмутському районі хочуть повернути історичну назву

В Україні може з'явитися свій власний Нью-Йорк – Верховна Рада розгляне питання про перейменування селища міського типу Новгородське на Донбасі.

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Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат ("Слуга народу") Олександр Качура.

За його словами, 3 лютого комітет державної влади та місцевого самоврядування підтримав пропозицію Донецької військово-цивільної адміністрації перейменувати смт Новгородське Бахмутського району Донецької області.

Результати голосування Качура не уточнює, проте, за його словами, сам він не голосував за це рішення.

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"У зверненні написано, що це історична назва населеного пункту, яка використовувалася до 1951 року. Дуже чекаю на голосування в Раді", – додав нардеп.

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Нагадаємо, як повідомлялося раніше, підконтрольні Росії бойовики "перейменували" Донецьк на Сталіно. Ця "назва" тепер використовуватиметься на свята – 9 травня (День Перемоги), 8 вересня (День звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників), а також 22 червня (День пам'яті і скорботи).

Ми також писали, що окупанти дали другу "назву" й Луганську, вирішивши, що тепер він називатиметься Ворошиловград.

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Донбас Донецька область перейменування

Джерело: Сьогодні

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