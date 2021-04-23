"Втратили здоровий глузд": Україна викрила РФ у черговий брехні на Донбасі

Бойовики усіляко намагаються спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь, але не виходить – в хід пустили фейки

Поки на передовій бойовики продовжують обстріли, російська пропаганда встигла звинуватити українських військових в артилерійському ударі. Українська сторона в СЦКК спростувала черговий фейк окупантів.

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Про це йдеться в заяві на сайті Міноборони.

Україна в ОБСЄ нагадала, що протягом останніх тижнів кількість збройних провокацій з боку околиць Донецька і Горлівки різко збільшилася. Причому ворог регулярно застосовує заборонене важке озброєння.

Не досягнувши бажаного результату, а саме відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ, куратори найманців намагаються в будь-який спосіб домогтися ескалації конфлікту і поширили черговий фейк. Але Київ категорично спростував це і направив ОБСЄ ноту протесту.

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"О 07:15, 23 квітня, відверто маніпулюючи координаційним механізмом через СММ ОБСЄ, та даючи хибні обіцянки припинити вогонь, окупанти звинуватили ЗСУ у здійсненні "обстрілу" району населеного пункту Шахти 6,7, що біля Горлівки, із застосуванням артилерії калібру 152 мм. Зазначене звинувачення є безпрецедентним прикладом втрати здорового глузду країною-агресором та її найманцями, відвертою та цинічною провокацією, спрямованою на зрив раніше досягнутих домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Українські військові строго дотримуються режиму припинення вогню, а політичне керівництво налаштоване на мирні переговори.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше російські ЗМІ активно поширювали новину про загибель дитини в смт Олександрівське (окупована територія) в результаті нібито удару українського безпілотника. Однак свідки вже заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла у гаражі. Більш того, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій – жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти. Україна викрила перед ОБСЄ російський фейк.

Відео: Сьогодні

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