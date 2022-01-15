Привід для війни? Експерт розповів, чим загрожує витік аміаку на "Стиролі"

Росія може почати диверсії, використовуючи як привод витік хімікатів у Горлівці

У Горлівці на хімзаводі нібито стався витік аміаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Витік аміаку на хімзаводі "Стирол" у Горлівці може стати приводом для ескалації. Проте вторгнення РФ малоймовірне. Про це у коментарі "Сьогодні" заявив політолог Руслан Бортник.

За його словами, витік аміаку дуже чутливий для населення. Має різкий запах, який далеко розповсюджується.

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"Складно сказати, що нічого не відбувається в цій ситуації. Має яскраво виражений хімічно-аптечний запах і тому – це зручний спосіб для будь-яких провокацій. Можна випустити кілька відер, а пахне в радіусі 10 кілометрів. Отже, це може бути організовано, як результат обстрілу чи диверсії з боку українських силовиків", – запевняє він.

Крім того, може бути заявлено, що це не витік аміаку, а, наприклад, хімічної зброї України. Ризик незначний, але він все ж таки є.

"Може так складеться, що будь-яка провокація на Донбасі може стати приводом для війни. Абсолютно не можна виключити, що хтось і з нашого боку може влаштувати таку провокацію. Це мізерна ймовірність", – каже Бортник.

Він додав, що у разі звинувачення України можуть висунути вимоги видати причетних або просто почнуть пригнічувати українські позиції, з яких нібито було завдано удару хімічною зброєю.

"Саме вторгнення вкрай малоймовірне, Росія не зацікавлена розпалювати багаття у себе на кордоні. Вона зацікавлена його розпалювати десь на кордоні Німеччини, Франції чи США. Більш імовірна спроба розгойдувати на Донбасі та створити кризу зразка 2014-15 року...", – сказав політолог.

Що відомо про витік?

За даними української розвідки, 14 січня окупаційна влада доставила до Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" ємності з аміаком.

Ємності були негерметичні і через це стався значний витік небезпечної речовини.

У розвідці вважають, що хімічне забруднення може спричинити екологічну катастрофу на сході України.

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