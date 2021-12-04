Пошкоджено будинки, немає світла. У Мережі показали наслідки обстрілів Станиці Луганської (фото)

У ході обстрілу були пошкоджені лінії електропередач та опори, які потребують заміни

Окупанти обстріляли вантажопасажирську станцію "Кондрашівка" та село Малинове / Фото: Колаж: Сьогодні

3 грудня відбувся обстріл селища Станиця Луганська, а саме так званого району "Кондрашівка".

Про це повідомляє Гуманітарна місія "Проліска".

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Що з електрикою

Перебиті дроти, через що приблизно 2 тис. домоволодінь у селі Малинове та частини Станиці Луганської залишилися без електроенергії. Ведуться ремонтні роботи представниками "Луганського енергетичного об'єднання" (ЛЕО).

Чи є постраждалі

За попередньою інформацією, ніхто із мирних жителів не постраждав.

На місці пригоди побували працівники гуманітарної організації. По вул. Кринична пошкоджено будинок та господарські будівлі у дворі. У будинку проживає 68-річна Валентина Миколаївна разом із сином (чоловік з інвалідністю).

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"Ми дивом залишилися живі. Один з уламків влетів прямо в стіну над ліжком. Розбито вікно, шифер на даху, супутникова антена вся зрешечена. У гаражі вікна повибивало, на сараї дах побитий", – розповіла вона.

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Окупанти вже обстрілювали Станицю Луганську

29 листопада у період з 15:10 до 16:20 озброєні формування РФ обстріляли Станицю Луганську із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм.

Вогонь вівся з напряму Лобачова, збройні формування РФ здійснили 47 пострілів.

Відстань від зони влучань до фактичної лінії зіткнення сторін становить 1740 метрів, що свідчить про навмисний характер обстрілу збройними формуваннями РФ саме населеного пункту.

Є постраждалий

Внаслідок обстрілу був поранений Сергій Михайлович Хлебович, 1965 року народження, монтер колії Донецької залізниці. У нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та осколкове поранення голови.

Пошкоджено будинок

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію за адресою вул. Деповська, 14б, а також ділянка дороги та прилегла територія за адресою вул. Деповська, 1.

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