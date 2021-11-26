Спіймали на льоту. На Донбасі врятували дівчину, яка хотіла накласти на себе руки (відео)

Патрульні зв'язалися з дівчиною, але вона не хотіла говорити їм про своє місцезнаходження

Дівчина була біля відкритого вікна / Колаж "Сьогодні"

У Слов'янську Донецької області дівчинанамагалася вистрибнути з вікна. Перед цим вона надіслала фото закривавлених рук із різаними ранами своєму батькові.

Про це повідомляє патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.

Подробиці

Патрульні отримали виклик від стурбованого чоловіка. Він розповів, що отримав повідомлення від дочки, яка має намір вчинити самогубство. У меседжері вона надіслала батькові фото закривавлених рук із різаними ранами.

Через деякий час патрульні зв'язалися із 20-річною дівчиною, але вона не хотіла говорити, де знаходиться. Пізніше вона сказала своє місцезнаходження.

Врятували за лічені секунди

Коли патрульні відчинили двері, дівчина одразу побігла до відчиненого вікна та спробувала вистрибнути з нього.

У коментарі сайту "Сьогодні" речник патрульної поліції Краматорська та Слов'янська Ксенія Яцен розповіла, що дівчину копи встигли схопити під час стрибка.

Накласти на себе руки вона хотіла через особисті проблеми.

Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства у підлітків.

за інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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