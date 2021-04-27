При підриві автомобіля на Донбасі загинув боєць з Волочиська (фото)

У міськраді назвали ім'я загиблого старшого сержанта і опублікували його фото, в місті на кілька днів оголошено траур

На Донбас при підриві автомобіля українських військових у вівторок, 27 квітня, загинув 30-річний старший сержант із Волочиська Хмельницької області Роман Гуляк.

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Про це повідомила Волочиська міськрада у Facebook.

"На жаль, війна забирає найкращих синів! Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк загинув, захищаючи нашу країну на сході", – йдеться в повідомленні.

Міська влада висловили співчуття рідним і близьким загиблого і оголосила в місті траур.

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"Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході", – звернулися вони до жителів міста.

Роман Гуляк народився 7 жовтня 1990 року у Волочиську, навчався в місцевому Навчально-виховному комплексі № 6 та Хмельницькому торгово-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету.

Старший сержант Гуляк служив у Збройних силах України з травня 2018 року, в жовтні 2019-го був нагороджений медаллю "За перемогу і вірність".

Як ми повідомляли, 27 квітня на Донбасі підірвався автомобіль української армії, в результаті загинув боєць, ще троє отримали поранення.

Також ми писали, що 26 квітня снайпер бойовиків вбив бійця ЗСУ з позивним "Африка".

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