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Притула показав знищення на Донбасі бойовика з "голою ср*кою" (відео)

10 травня, 19:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Волонтери допомагають військовим ліквідувати окупантів – ведення вогню координують за допомогою купленого на пожертви людей квадрокоптера

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Український шоумен і політик Сергій Притула показав, як на Донбасі російського бойовика знищили за допомогою квадрокоптера, купленого волонтерами.

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Відео з поля бою було опубліковано на сторінці Притули в Facebook.

"Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і праздновать Дєнь побєди. Але ж ні, вирішив подратувати українців голою ср@кою", – іронізує політик.

Він не уточнив, коли і на якій ділянці фронту записано відео або ж який підрозділ відповідальний за ліквідацію бойовика, проте запевнив, що "жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти".

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"І координація ведення вогню, і це відео були зроблені завдяки коптеру, на який ми скидалися всією країною", – пише Притула.

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Раніше стало відомо про 69 небойових втрат бойовиків на Донбасі в квітні: 31 окупант був убитий і ще 38 – поранені.

Ворог продовжує порушувати режим припинення вогню і піддає позиції Об'єднаних сил обстрілам. Проте 9 травня активність проросійських бойовиків помітно знизилася. Цього дня перемир'я було порушено лише одного разу – під Троїцьким вони стріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

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