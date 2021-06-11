П'яні бойовики "ЛНР" перестріляли один одного – прикриваються "українськими диверсантами"

Щоб приховати низький рівень дисципліни та алкоголізм серед бойовиків, у "ЛНР" кажуть, нібито у всьому винні наші військові

В окупованому селищі Голубівське застрелили п'ять бойовиків так званої "ЛНР". Загинули в п'яній перестрілці між собою, але виправдовуються, нібито це сталося це через напад "українських диверсантів".

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Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Як це було

П'ятеро бойовиків довго випивали і обговорювали, як погано з грошима в самопроголошеній республіці. Тоді вони почали сваритися, битися і влаштували перестрілку.

У результаті один із бойовиків застрелив чотирьох інших, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство.

Як прикриваються бойовики

Увечері 11 червня російські ЗМІ з посиланням на "народну міліцію "ЛНР" повідомили про напад "українських диверсантів" і "холоднокровне вбивство" бойовиків. Вони стверджують, нібито українські військові стріляли в голову бойовикам на спостережному посту в районі Голубовського.

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У ОТУ "Північ" пояснили, що командування "ЛНР" намагається приховати низький рівень дисципліни та алкоголізм серед бойовиків.

Тим часом російські найманці продовжують обстрілювати і вбивати бійців ЗСУ. 11 червня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, український військовослужбовець загинув.

Крім того, на Донбасі 9 червня загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Дівчині було всього 22 роки.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією