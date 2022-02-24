Поранені місцеві та обстріли з "Граду". Яка ситуація у Маріуполі (відео)

Сьогодні, 24 лютого, російські окупанти напали на Україну. З самого ранку вся територія країни зазнає ракетного обстрілу. У Маріуполі на Донеччині обстріляли багатоповерхівку.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли місцеві жителі.
Російські найманці обстріляли мікрорайон Східний. Місцеві розповідають, що окупанти стріляли із БМ-21 "Град".
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Очевидці записують відео наслідків обстрілу. На вулиці снаряд потрапив у людину.
Великих пошкоджень зазнала багатоповерхівка у мікрорайоні Східний.
Яка ситуація у Маріуполі
Вранці 24 лютого з'явилася інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя. Проте пізніше місцева влада заявила, що інформація неправдива.
За останніми даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них одна дитина. Їм надається медична допомога.
Бої на Донбасі
У Луганській області на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.
"Поки що на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники із побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться у повідомленні.
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