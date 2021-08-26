Дрони з мінами і лазер, який вражає очі. На Донбасі бойовики стали ще нахабніше

Широкине – одне з населених пунктів, що сильно постраждало за роки війни

Місто сильно постраждало за роки війни. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

У Донецькій області 8 населених пунктів поблизу лінії розмежування не підлягають відновленню. Широкине – одне з них. До позиціях ворога – від 2 до 50 м в сусідньому Водяному.

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Командир 128-ї бригади Олег Гончарук і заступник командувача ООС генерал Москальов розповіли про новий характер підступності ворога, написала депутат Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Скидають міни з безпілотників. Працюють по наших військових снайперах, використовуючи тепловізори навіть вдень, вистежуючи жертву, застосовують лазерні пристрої для травмування очей наших військових, які ведуть спостереження за противником. І якщо в рядовий склад так званих "рєспублік" зганяють місцевих жителів окупованих територій, то керують їх бригадами кадрові російські військові", – йдеться в повідомленні.

Геращенко зазначає, що поблизу Широкиного є камери, встановлені переважно за рахунок волонтерської підтримки, проте "нашим військовим необхідна сучасна система відеоспостереження на всій лінії розмежування". Вона зазначає, що таку закупила її команда з волонтерами та поставили для 10-ї бригади.

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Широкине знищила війна

За словами депутата ВР Геращенко, Широкине – це квінтесенція того, що несе "русскій мір".

"Курортне містечко, до війни проживало більше 1200 жителів, вщент знищене. Ця нижня вуличка поблизу моря- одне з найсильніших моїх потрясінь напочатку війни. Сьогодні все навколо ще більше заросло хащами, до будинків не модна наближатися через можливі міни", – зазначає вона.

Зруйнований будинок. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко зазначила, що за 15 км від Широкиного, у звільненому ЗСУ Маріуполем, будують нові сквери і набережні, а на святкування Дня Незалежності зібралося понад 30 000 українців.

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"Який страшний і емоційний контраст... Наші естонські колеги були шоковані побаченим. Сподіваюся, ці фото вони покажуть і своїй пані президенту. А 128 бригада, як і інші бригади ЗСУ – повністю відповідають військам країн – членів НАТО: своєю мужністю, готовністю дати відсіч ворогу", – підсумувала депутат ВР.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. У результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: