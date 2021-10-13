Розвідував позиції ЗСУ: українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Озброєні особи з пов'язками СЦКК нібито проводили роботи з розмінування залишених позицій ЗСУ

ЗСУ на Донбасі схопили окупанта з повʼязкою СЦКК / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

Про це пише Українська делегація в Тристоронньої контактній групі в Facebook.

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Українська сторона розповіла, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ;

це відбулось в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження" , – заявили в делегації

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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Російські найманці блокують виїзд українців з окупованих територій

Під час пандемії окупанти закрили всі пункти пропуску через лінію розмежування в Луганській області. Окупанти ввели нові, більш жорсткі правила, і люди залишилися фактично в ізоляції на окупованій території.

Кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов з'їздив на пункт пропуску і поговорив з людьми, які живуть у псевдореспубліках.

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Ігор мав їхати до дружини в Луганськ. Але його не пропустили бойовики і довелося повернутися. Все це через відсутність прописки. В цьому випадку потрібно подавати заяву через інтернет.

Аліна, яка з дитиною прийшла з Луганська, підтверджує — треба подавати заяву, щоб пройти на окуповану територію.

"Потрібно подавати заяву. Її розглядатимуть і підтверджуватимуть або відхилятимуть", — говорить жінка.

Марина цього не знала і не змогла забрати онука.

"Я туди не їздила на ту територію. Я туди доїхала, мені подзвонили, що мама онука не привеземо. Я, звичайно, розлютилася і повернулася", — розповідає Марина.

А Ірині пощастило і пройшла, тому що потрібно було в лікарню. Жінка їздила на консультацію з Сєвєродонецька.

Бойовики ввели обмеження на місяць, але водії, які перевозять людей від пункту пропуску переконані, насправді — довше.

Українські прикордонники кажуть, що не перекривають пункти пропуску і готові пустити всіх.

"Показується документ, який підтверджує проходження курсу або хоча б однієї дози вакцини, і особа звільняється від встановлення мобільного додатку "Вдома", — розповіла прессекретар Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

Українці з окупації приїжджали, зокрема, і за ліками. Але тепер пересування фактично заблоковано. Розглядати заявку на виїзд бойовики можуть кілька тижнів.

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