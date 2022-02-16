Рінат Ахметов у Маріуполі: зробимо все, щоб місто дихало чистим повітрям

Як стало відомо, цього року закінчують новий найбільший екологічний проєкт в історії України

Рінат Ахметов заявив, що Маріуполь дихатиме чистим повітрям. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов заявив, що зараз роблять усе можливе, щоб місто найближчим часом дихало свіжим повітрям.

Про це підприємець повідомив під час відвідування підприємств "Азовсталь" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

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"Ми зробимо все, щоб найближчим часом Маріуполь дихав чистим повітрям. Ми хочемо зробити це швидко, але швидко не дуже добре у нас виходить. Але все ж таки я знаю, що ми йдемо у правильному напрямку і щось уже зробили в цьому ж напрямі", – заявив Ахметов.

Як стало відомо, цього року закінчують новий найбільший екологічний проєкт в історії України – це очищення конвекторів на комбінаті "Азовсталь".

"Символічно те, що ми говоримо і про екологію, і про розвиток персоналу, і про інвестиції в якість і новий продукт. Я думаю, що це найкращий доказ того, що у Маріуполі все буде добре і заводи розвиватимуться", – додав генеральний директор ТОВ "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков.

Рінат Ахметов у Маріуполі: за 100 км від рідного Донецька пульс підскочив до 180

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов розповів, що через хвилювання за 100 км від рідного Донецька у нього підскочив пульс до 180. Про це підприємець говорив під час відвідування підприємств "Азовсталь" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

"Я на рідній землі. У мене таке хвилювання. Я взагалі дуже радий вас бачити. Дякую вам за можливість, за зустріч. Коли їхали із Запоріжжя, побачили знак "Донецьк 100 км". У мене відразу пульс 180, я розхвилювався. Я дуже радий бути тут", – поділився Ахметов.

Пізніше Ахметов зазначив, що спілкування з колективами відбувається у такій теплій атмосфері, що хвилювання минає.

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