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Романтика чи нетактовність? Хлопець намагався знайти дівчину, розмістивши фото в Мережі – її відповідь розчарувала

16 червня 2021 10:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцевий житель сфотографував дівчину в магазині й намагався знайти її у соцмережах – така "романтика" їй не сподобалася

У Краматорську хлопець вирішив знайти дівчину, яка сподобалася в магазині, через групу в соціальних мережах. Її шукало пів міста, але сама місцева жителька не оцінили вчинок хлопця.

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Свою публікацію з фото Влад Гречко опублікував у групі "Наш Краматорськ" у Facebook.

"Доброго вам дня. Підкажіть, хто знає цю дівчину. Обручки не було на ній. Хотів познайомитися, дуже сподобалася. Йшла по вул. Двірцевій близько 12-ї дня", – написав хлопець, прикріпивши фото дівчини зі спини.

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У результаті до пошуків підключилося пів міста, публікацію прокоментував навіть мер Олександр Гончаренко.

"Коли знайдете, передайте – нехай у громадських місцях маску носить", – написав він.

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Однак незабаром місцева жителька знайшлася сама. Юлія Глущенко, так звали дівчину, теж прокоментувала цей допис. Однак такий спосіб знайомства їй не сподобався.

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"Може, мені завтра знову пройтися неспішно Двірцевою біля полудня, надавши можливість не фотографувати мене крадькома здаля, а познайомитися підійти, як завжди роблять цивілізовані виховані люди?" - написала Юлія.

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Нагадаємо, у Київській області залицяльник обікрав жінку. Чоловік встиг подарувати вкрадене новій жертві й запропонував "очистити" прикраси в церкві.

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