Росія може планувати на Донбасі "грузинський сценарій" – Міноборони

Найпотужнішим сигналом для Кремля, щоб не допустити активізації агресії, могло б стати надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО

Міністерство оборони України не виключає, що Росія планує для Донбасу повторення грузинського сценарію 2008 року, коли Грузія позбулася Південної Осетії. Про це свідчать влаштовувані РФ провокації і роздача російських паспортів на окупованих територіях.

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Про це заявив міністр оборони Андрій Таран на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа.

Таран підкреслив, що вперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання біля українських кордонів передових командних пунктів і розгалуженої системи управління військами Російської Федерації.

"Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення ЗСУ в нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400 тисячам людей на окупованих територіях видані російські паспорти", – зазначив міністр.

Таран підкреслив, що найпотужнішим сигналом для Кремля, який допоможе не допустити активізації агресії проти України, могло б стати надання нашій країні найближчим часом Плану дій щодо членства в НАТО.

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Україна розраховує на відповідну позицію з цього приводу від Французької Республіки, як члена Північноатлантичного Альянсу.

Французький посол пообіцяв довести отриману інформацію до президента Франції Емануеля Макрона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня, де зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макрона.

30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись й тему України. При цьому Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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