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Росія на Донбасі активізувала ДРГ і снайперів: тривожні дані розвідки

25 червня 2021 17:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кадрові російські офіцери озброєні крупнокаліберними снайперськими гвинтівками з приладами нічного бачення

Бойовики не припиняють обстріли на передовій, а Росія продовжує посилювати роботу диверсійно-розвідувальних груп і снайперів на фронті.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, противник збільшив інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп, сформованих загалом з кадрових офіцерів Збройних сил Російської Федерації. Кожна така група включає снайперів, озброєних гвинтівками калібру 12,7 мм. Вони обладнані приладами нічного бачення і безшумної стрільби для здійснення обстрілів позицій підрозділів ЗСУ з метою спровокувати вогонь у відповідь.

Водночас окупанти нарощують бойові здатності оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, у з'єднаннях і частинах "першого і другого армійських корпусів" триває другий етап зборів з так званими "військовозобов'язаними" запасу. Заняття проводяться на полігонах "Центральний-1", "Південний", "Східний", "Славний", "Передовий", "Удалий", "Приморський".

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Як повідомляли новини "Сеьогодні", на Донбасі бойовики обстріляли автомобіль СЦКК. Окупанти вели обстріл під час проведення гуманітарних заходів персоналом Червоного Хреста, вони мусили залишити небезпечний район.

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Тим часом депутати "Слуги народу" передали на Донбас розвідникам ЗСУ партію дронів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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