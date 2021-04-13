Росія перекинула на Донбас 250 військовослужбовців

Поки на передовій обстановка продовжує залишатися напруженою, Росія перекидає на Донбас додаткові сили. Помічено прибуття на окуповані території близько 250 російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Минулого тижня у з'єднання і частини "першого і другого армійських корпусів" (т.зв. "ДНР" і "ЛНР") прибуло близько 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), а також завезено понад 2000 тонн пального.
Водночас російське командування взялося за командирів бойовиків і попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачі завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад і притягнені до суворої відповідальності. З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів.
Днями ми писали, що на Донбасі бойовики укріплюють нові позиції і навчають найманців.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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