Росія перекинула на Донбас 250 військовослужбовців

Окупанти не тільки тримають війська поблизу кордону, але вже й завозять солдат в Л/ДНР

Поки на передовій обстановка продовжує залишатися напруженою, Росія перекидає на Донбас додаткові сили. Помічено прибуття на окуповані території близько 250 російських військовослужбовців.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Минулого тижня у з'єднання і частини "першого і другого армійських корпусів" (т.зв. "ДНР" і "ЛНР") прибуло близько 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), а також завезено понад 2000 тонн пального.

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Водночас російське командування взялося за командирів бойовиків і попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачі завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад і притягнені до суворої відповідальності. З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів.

Днями ми писали, що на Донбасі бойовики укріплюють нові позиції і навчають найманців.

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