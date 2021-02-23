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Росія перекинула на Донбас підрозділ снайперів

23 лютого, 14:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти ще й змінили кадрових російських офіцерів, які командують бойовиками

Бойовики останнім часом регулярно застосовують снайперську зброю на передовій. Тепер Росія перекинула на Донбас ще додатково підрозділ снайперів.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське командування продовжує підтримку бойовиків т.зв. "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, з початку цього місяця на тимчасово окуповану територію з Росії завезено понад дві тисячі тонн пального.

Також пройшла ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин "першого і другого армійських корпусів" бойовиків.

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А для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений підрозділ снайперів ВС РФ, які озброєні снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва.

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Останнім часом на Донбасі бойовики посилили обстріли. Тільки вчора поблизу шахти "Бутівка" загинув український армієць. Але і це ще не все. Як повідомляли новини "Сьогодні", вже 23 лютого з самого ранку загинув ще один український військовий і один отримав поранення. Також ми писали про загибель трьох бійців ЗСУ, які згоріли у бліндажі.

Відео: Сьогодні

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Росія Донбас снайпер розвідка

Джерело: Сьогодні

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