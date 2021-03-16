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Росія привела бойовиків у повну боєготовність: що відбувається в "Л/ДНР"

16 березня, 14:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На окупованих територіях ходять чутки про повномасштабну війну з Україною

На Донбасі знову неспокійно. Обидва "армійські корпуси" бойовиків т.зв. "ДНР" і "ЛНР" приведені в повну бойову готовність.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське командування провокує посилення напруги обстановки на окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Так, з'єднання і частини "першого ("ДНР") і другого ("ЛНР") армійських корпусів" оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності. Особовий склад противника відкликаний з відпусток. Бойовиків навіть "висмикнули" з лікарень і терміново відправили у підрозділи. Окупанти поповнюють передові підрозділи боєприпасами.

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У той же час серед особового складу окупантів і місцевого населення поширюються чутки про ймовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням в повномасштабний військовий конфлікт під час проведення у Криму 17-18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участю в них вищого російського державного і військового керівництва.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно розвідка повідомляла, що на Донбасі бойовики підтягують сили на передову.

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Донбас розвідка бойовики боєготовність

Джерело: Сьогодні

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