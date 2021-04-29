Росія визнала, що ОРДЛО не є стороною переговорів – Арестович

Раніше Росія завжди стверджувала, що не є стороною конфлікту, і наполягала на переговорах України з представниками ОРДЛО

Один з представників Росії визнав, що присутні на переговорах Тристоронньої контактної групи представники бойовиків тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей, не є суб'єктами переговорного процесу.

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Про це в ефірі "Україна 24" повідомив речник української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович, пославшись на слова неназваного високопоставленого росіянина на засіданні 28 квітня.

Арестович нагадав, що Росія завжди стверджувала, що не є стороною конфлікту і наполягала на переговорах України з ОРДЛО, але на останньому засіданні високопоставлений представник Росії, якого український спікер відмовився назвати, визнав, що "мова про республіки не йде".

"Сьогодні один високопоставлений представник з російської сторони, не буду говорити хто, сказав: ми, природно, визнаємо територіальну цілісність України... Цей представник Росії визнав, що, хоч і є збройні формування ОРДЛО, але, як суб'єкта переговорів, їх немає", – розповів Арестович.

Спікер України в ТКГ відмовився відповісти на запитання, чи є цей представник Росії заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

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Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу не змогли узгодити текст документа про введення пасхального перемир'я на засіданні 28 квітня.

Ми також повідомляли, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Україні "різаниною" на Донбасі, якщо будуть змінені Мінські угоди.

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