Росія таємно перекинула на Донбас кадрових військових

Окупанти спробували приховати переміщення своїх військових під виглядом навчань

З території Росії на Донбас заїхали кадрові російські військові для укомплектування підрозділів бойовиків, причому зробили це таємно під виглядом навчань. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російське командування протягом цього тижня поширювало заяви щодо проведення виключно планових заходів оперативної і бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема, поблизу кордонів з Україною.

У той же час під прикриттям нібито "навчань" окупанти приховано переміщували через неконтрольовані Україною ділянки кордону на Донбас російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин "першого і другого армійських корпусів" (т.зв."ДНР" і "ЛНР").

Контролює доукомплектування бойовиків і перевіряє облаштування передових позицій комплексна комісія з Росії.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", розвідка спростувала заяви російських пропагандистів, що нібито з Росії на Донбас заїхали понад 100 танків.

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А тим часом на передовій українські військові жорстко карають окупантів за обстріли. Ми показували відео знищення позиції бойовиків.

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