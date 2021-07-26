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Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат

26 липня 2021 12:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник відкрив прицільний вогонь по ЗСУ із забороненого Мінськими угодами важкого озброєння, але отримав дар у відповідь

Ворог вдарив з важкого озброєння. Колаж "Сьогодні"

Ворог вдарив з важкого озброєння. Колаж "Сьогодні"

На передовій українська армія знову зазнала втрат: бойовики вдарили з великокаліберної артилерії по позиціях ЗСУ, у результаті чого поранення отримали чотири бійці, ще троє – бойові травми.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

В ООС повідомили, що проросійські бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

"В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, у ще одного – середнього ступеню важкості, у п’ятьох – задовільний", – йдеться в повідомленні.

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Папуга Геннадія Кернеса. Фото: колаж "Сьогодні"

Про цинічне порушення Росією домовленостей і застосуванні важкого озброєння українська сторона повідомила ОБСЄ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, заявляв, що Росія з самого початку не виконує Мінські угоди.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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